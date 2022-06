Decoración de bajo presupuesto para CASAS-CONTENEDOR

La compra o construcción de una vivienda es una de las mayores inversiones que las personas hacen en su vida. Pero contar con una vivienda con un diseño cuidado, decorada de una manera armoniosa y confortable pero que, además, sea respetuosa con el Medio Ambiente y no suponga un desembolso económico desorbitado no son cuestiones, ni mucho menos, incompatibles. El buen diseño y un planteamiento creativo y ecológico no tiene por qué ser caro. Para ello, hemos de tener claro lo que buscamos y hacer uso de la imaginación y de las innovaciones técnicas, sin dejar de lado los principios que marcan nuestra forma de vida.

Una buena manera de lograr tener una casa que cumpla con todas nuestras demandas a nivel funcional, que sea respetuosa con el Medio Ambiente y que tenga, además, una decoración muy actual es optar por una vivienda que re-utilice uno de esos contenedores típicos para mover grandes mercancías que transportan los barcos. La re-utilización de materiales y objetos es una buena vía para conseguir una vivienda que cumpla con todos nuestros principios éticos pero también con los requisitos económicos. Hacer uso de contenedores para ser transformados en viviendas es una alternativa que cada vez es más utilizada para conseguir una vivienda que cubra nuestras necesidades y que no requiera de un gran desembolso económico. Siempre es más barato aprovechar una estructura existente que construir una nueva y, qué duda cabe, también es mucho menos contaminante puesto que supone alargar la vida útil de los materiales y sistemas constructivos, así como reducir los residuos generados en la construcción. Se puede lograr, entonces, una vivienda agradable, bonita y sostenible con una inversión mucho menor de lo que imaginas. Te mostramos algunos ejemplos y te ofrecemos algunos consejos que seguro que te servirán de inspiración para convertir un contenedor industrial en la casa de tus sueños.