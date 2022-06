Iluminación moderna – ¡6 ideas deslumbrantes!

En la mayoría de las casas, el salón es la estancia de mayores dimensiones y volumen, y eso nos permite grandes posibilidades de movimiento, no sólo a nivel físico, sino también en temas de decoración. Paredes anchas, techos altos, espacios profundos pueden dar mucho juego y hacer que la iluminación sea la gran protagonista. En la actualidad existe un amplio caudal de lámparas de techo o de pared, sistemas de iluminación directa e indirecta; una gran variedad tanto por materiales como por diseño, encontrándote desde lo más original y creativo a lo más moderno y vanguardista, pasando por materiales inéditos o sorprendentes. Antes de elegir el tipo de lámpara, decide dónde quieres poner los puntos de luz. No te dejes llevar por lo tradicional y la costumbre. Hay espacio que inevitablemente necesitan ser iluminados pero no siempre de la forma más directa posible. ten en cuenta también el tipo de mobiliario que tienes y combina el estilo de tu sofá, mesa o mueble con un estilo de lámpara apropiado. Con este libro de ideas, en homify te encendemos algunas bombillas.