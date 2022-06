Consejos para evitar los errores del diseño de interiores

Uno de los errores del diseño de interiores más habituales tiene que ver con la elección del mobiliario. Ya hemos mencionado que esa pasión decorativa que, en ocasiones, nos embriaga, puede llevarnos a errar y, una buena prueba de ello es que, a veces, adquirimos muebles que no funcionan entre sí. Una decoración armónica y con personalidad no tiene por qué ser sinónimo de homogeneidad pero puestos a evitar errores del diseño de interiores, has de procurar que tus muebles funcionen entre sí. ¿Quién no se ha dejado seducir alguna vez por una mesa auxiliar, un sofá o un mueble que trasladado al lugar para el que lo pensamos, finalmente, no haya quedado como esperábamos? Sí, todos cometemos errores y, antes de aprender a golpe de billetera, mejor tratar de aprender de los errores y la experiencia de otros ¿no?