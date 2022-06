Lleva el encanto rural a tu moderna casa de ciudad

No nos engañemos, reciclar está de moda y eso es una buena noticia si quieres añadir encanto rural a tu hogar. El uso de muebles antiguos reconvertidos en piezas de rigurosa actualidad es una tendencia que enamora no solo por el ahorro que puede suponer a tu bolsillo a la hora de decorar cualquier espacio, sino porque el empleo de muebles reciclados te ayudará a crear espacios cargados de personalidad. Un vieja alacena, un antiguo sinfonier, una mesa de libro, sillas antiguas… Los muebles pueden tener muchas vidas y, cuanto más antiguos sean, más encanto rural añadirán a tu moderna casa de ciudad. Para conseguirlo solo tienes que lanzarte al Do it yourself y emplearte a fondo para darle a cada pieza el aspecto que buscas. Si no, siempre puedes recurrir al amplio abanico de especialistas consagrados que transformarán cualquier viejo mueble que desees en una pieza lista para reutilizar.

