Consejos para hacer más luminoso nuestro salón

Hacer todo lo posible por aprovechar la luz natural en nuestro hogar no quiere decir que tengamos que olvidarnos de la importancia de la iluminación artificial. Esta será básica durante la noche y con ella también podemos ayudar a crear un espacio cálido y luminoso. Lo mejor es escoger lámparas centrales que nos permitan que la luz llegue a todos los rincones de la habitación. No obstante no hay que olvidar que el salón es una zona multifuncional en la que llevamos a cabo diferentes actividades que requieren tipos de iluminación distinta. Las luces de ambiente, los flexos y las lámparas de pie nos ayudarán a que nuestro salón luzca más confortable y agradable.

