Por fuera normal, por dentro ¡espectacular!

La fachada es sencilla y tradicional, nada que ver con la típica fachada que es el preludio de una casa espectacular, con un tejado a dos aguas cubierto de tejas grises. El color es neutral y la pared exterior todavía no ha sido pintada. El contexto pedía que así se mantuviese para no entrar en conflicto con los edificios vecinos. Tiene, por lo tanto, un aspecto de bajo perfil, pero nada que ver. Ya sabes que no debemos fiarnos de las primeras impresiones, así que pasa dentro y verás cómo cambias de opinión en menos de un minuto…