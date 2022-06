Una boda perfecta: detalles imprescindibles

Comienza la cuenta atrás. Habéis decidido casaros y desde ese mismo momento, desde el sí quiero, comienzan todos los preparativos. A partir de ese instante, tendréis que tomar muchas decisiones antes de la boda. Un consejo: tomadlas basándoos en lo que vosotros queréis, y no tanto en lo que vuestros familiares desean. Eso no quiere decir que no escuchéis sus consejos; claro que sí, pero las decisiones las tomáis vosotros, desde si la boda va a ser civil o religiosa a si queréis invitar o no a determinadas personas. Es vuestro gran día y los demás tienen que entenderlo así. Vosotros elegís los detalles, el lugar, el vestido y el menú. Es, probablemente, la celebración más importante de vuestra vida y debe quedar un recuerdo maravilloso. En homify, te ayudamos a que no se te escape ningún detalle.