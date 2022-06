¿Dónde tienes la televisión? – 6 geniales alternativas

Por último, otra genial opción para tu televisión es que la uses como elemento diferenciador de ambientes. Obviamente, esto no puede llevarse a cabo con televisiones pequeñas si no están colocadas dentro de un elemento más grande como una estantería o una falsa pared.

Aunque si tenemos una grande como esta, se puede convertir por sí misma en elemento separador de distintos ambientes. ¿Tú por qué apostarías?