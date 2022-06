​Todo lo que puedes hacer con el vidrio

Una de esas antiguas profesiones que no deberían desaparecer nunca es la de maestros vidrieros. No solo por los objetos maravillosos que realizan, también porque verlos trabajar es todo un espectáculo. Observar el fuego convirtiendo en flexible un material que de primeras es duro y recio no deja de tener cierta magia. Pero el encantamiento no se acaba cuando se mete la pieza en el fuego, puesto que verlos soplar para ir moldeando a su gusto el vidrio es una actividad que, en estos tiempos de fabricación en masa, no deja de ser sorprendente. De esta forma se pueden hacer sencillos vasos o modelos más sofisticados, como este juego de vasos y coctelera. Se trata de un diseño con ciertas reminiscencia setenteras, donde el vidrio se retuerce sutilmente como si también quisiera dar movimiento a la coctelera y ayudar a que la mezcla salga perfecta.