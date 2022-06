10 pasos para lograr un baño de diseño moderno

En definitiva, más allá del aseo personal, los cuartos de baño son una oportunidad para averiguar distintas maneras de encontrar un diseño innovador que se salga del canon y nos lleve a la máxima expresión del ’think outside the box’. Porque si puedes hacer de tu aseo un spa, una sauna o un cuarto de baño repleto de estilo… ¿Por qué no intentarlo?