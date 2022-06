homify 360°: Una casa de campo en Berlín

El color negro es sinónimo de elegancia, no solo en la ropa, también en el diseño de interior. Sin embargo no lo es tanto de la arquitectura exterior, donde el negro está casi desterrado. Los países cálidos sabemos bien por qué: el negro atrae el calor. Quizá por eso las fachadas oscuras son cosa de los pueblos de montaña, con sus tejados de pizarra. Pero lejos de las montañas, en zonas frías donde el calor no es un problema, también se pueden encontrar algunos ejemplos de edificios que han utilizado el negro en sus fachadas.

Hoy nos vamos a una de las capitales más fascinantes de la vieja Europa, Berlín, para descubrir una casa de campo en un barrio residencial y muy verde a las afueras de la ciudad. La casa consta de un elemento central de 250 metros cuadrados en la que se ha planteado la sala de estar, a partir de la cual se desarrollan el resto de las áreas de servicio: cocina, comedor, lavadero y baño que rodean el espacio abierto de la planta baja. Las áreas privadas y una sala al aire libre están en el primer piso.

Descubramos que más esconde esta moderna y trasgresora casa de campo berlinesa.