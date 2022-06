Un baño completo en cuatro metros cuadrados

Vamos a seguir dándote otro consejo para el cierre de la ducha. Es cierto que en la actualidad hay infinidad de mamparas, de distintos materiales (plásticos y vítreos) y también con medidas de lo más variado. Sin embargo te vamos a proponer recurrir a un elemento que por momentos parece pasarse de moda, pero que el hecho es que siempre está ahí: la cortina de baño.

Lógicamente para la ducha no vale cualquier cortina, al tener que ser impermeable. Hasta hace poco tiempo eso suponía un gran problema a la hora de encontrar diseños atractivos. Sin embargo, los nuevos materiales y técnicas de estampado han hecho que ese problema haya de desaparecido. Puedes preguntar en las casas especializadas en cortinas y te darán un amplio abanico de propuestas. Si bien, el motivo de recomendaros una cortina para vuestro pequeño baño no es para lucirla siempre desplegada, sino todo lo contrario. Al permanecer plegada la gran mayoría de tiempo parece que no está y por lo tanto, al menos visualmente, no le resta espacio a la habitación.