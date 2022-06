Disfruta del aire libre con estas carpas plegables

¿Cuántas veces la lluvia ha podido arruinar una velada fabulosa por el simple hecho de no contar con ningún espacio a resguardo para nuestros invitados? Si hay una cosa clara, es que en la cultura mediterránea nos gusta disfrutar del sol, el aire libre y el buen tiempo y no dudamos a la hora de organizar eventos en el exterior, aunque las previsiones no siempre nos acompañen.

Pues bien, desde homify no queremos que eso vuelva a pasar, y menos aún teniendo en cuenta las opciones de las que disponemos para salvaguardar nuestras celebraciones de las inclemencias del tiempo.

En este libro de ideas hemos querido hacer una selección entre nuestros expertos para poder ofrecerte diez exclusivos diseños de carpas plegables, de forma que se adapten a todos los espacios y bolsillos.

El no disponer de un amplio jardín en nuestra casa no tiene porqué ser un impedimento al contar con este tipo de complementos en nuestro hogar. Barbacoas al aire libre, celebraciones de cumpleaños, escapadas al campo,… cualquier excusa puede ser buena para desplegar todo el encanto de estas carpas plegables.

Entre sus ventajas; su fácil montaje y su económico precio. Tanto si tienes pensado instalarla en el patio de tu casa como si prefieres orientar su uso al ámbito de tu negocio, una carpa plegable te va a proporcionar un agradable lugar de encuentro al aire libre sin suponer un gran esfuerzo y, lo que es más importante, sin tener que depender de préstamos o favores ¡Sigue leyendo y hazte con una de estas carpas!