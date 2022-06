Muebles rústico para introducir la magia en casa

Este salón pertenece a una casa de unas dimensiones considerables y de techos altos con vigas vistas, lo que hace aún más imponente su presencia. Pero el mobiliario es perfectamente adaptable a cualquier otro tipo de entorno y espacio. Unos sofás en tela beige con cojines en tonos pastel, y (¡cómo no!) mesas y cómodas de madera. Y es que no hay estilo rústico que se precie si no hay madera a la vista. El ladrillo refuerza también esta imagen campestre.