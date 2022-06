​¡Unos estantes secretos en la cocina! En solo 6 pasos

Cualquier faena de DIY que acabe con éxito ha de empezar con tres elementos: metro, papel y lápiz. Lo primero es medir el espacio disponible: la altura, el fondo y la anchura. Es interesante la anchura, ya que si no contamos como mínimo entre 12-15 centímetros entre la pared y el frigorífico no va a merecer la pena el trabajo. Tened en cuenta que deben caber latas o tetrabricks y además tiene que caber la propia estructura del estante, que no es mucha pero todo suma.

Tras medir, empezar a dibujar como va a ser, y a partir de ahí hacer la lista de la compra que incluirá tableros de espesor de 16 o 19 mm cortados a medida para toda la estructura y los estantes. Un panel de fondo, muy fino, como mucho de 4 mm. Evidentemente tirafondos, espigas, escuadras, cola de pegar, etc, para realizar todo el trabajo de ensamblaje. A eso hay que sumarle las ruedas, un tirador y la pintura del color adecuado. Ya está, así que a comprar.