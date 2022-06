6 Ideas fáciles para un jardín perfecto todo el año

Las nuevas tecnologías han llegado también al diseño de paisajes y jardines. Una buena prueba de ello son los sistemas de riego automático que reducen, y mucho, el tiempo de trabajo que has dedicar al jardín. No obstante, cuando hablamos de plantas que no necesiten mucho agua pensamos en especies que soportan bien los climas secos o que pueden pasar sin riego varios días. La lavanda y el romero son dos especies que se ajustan perfectamente a lo que decimos y, además de decorar, son aromáticas y podrás emplearlas para otros usos.

