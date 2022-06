7 Consejos para sacar el máximo provecho a tu pequeño salón

El diseño de interiores no es una ciencia exacta. Aunque las tendencias del interiorismo cuentan con pilares sobre los que generar multitud de espacios, no existen unas normas herméticas que aseguren que, cumpliéndolas al pie de la letra, tu pequeño salón quede perfecto. Por eso, la mejor manera de acertar con la decoración de tu salón es probar diferentes diseños y distribuciones. Si no tienes pensado invertir en mobiliario y, sencillamente, buscas optimizar tus recursos, nuestra recomendación es que te rindas al ’ensayo, error’. Juega con tu mobiliario, colócalo de diferentes maneras y, si es necesario, deshazte de todo aquello que reste en lugar de sumar.