Mesas de centro: diseño y reciclaje

Un clásico que nunca puede faltar cuando hablamos de reciclaje y diseño son los palets. Convertido en el material más preciado de aquellos que han hecho del Do it yourself la tendencia del momento, los palets tienen muchas vidas y una de ellas pasa por convertirlos en mesas bajas. Esta en concreto ha buscado crear un estilo original, pintando las tablas de diferentes colores y dándole un aire desgastado y vintage. Además se han hecho unos cajones con tiradores antiguos y se le han añadido unas ruedas para hacerlo más práctico.