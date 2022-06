Este Pequeño Apartamento lo Tiene Todo

Alejandra Fontelos e Israel Egío forman itta estudio, un joven estudio de interiorismo y decoración en Madrid. Ambos arquitectos se especializaron en diseño de interiores y, hoy en día, crean proyectos a los que no les falta detalle. Creen que no existen los espacios antiestéticos o desaprovechados: el principal problema es no saber sacarle partido al tipo de espacio o a los metros cuadrados disponibles.

Os mostramos a continuación uno de los proyectos de estos jóvenes profesionales: una vivienda al sur de Madrid en la que todos los rincones y cada uno de los elementos han sido tratados con la máxima dedicación. El trabajo del estudio consistió en adecuar una vivienda nueva a las necesidades y gustos de una joven pareja convirtiéndola en un apartamento con todo lo necesario. Funcional pero a la vez acogedor.