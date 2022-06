5 diseños con estilo para tu salón

Preocupados por el estilo, a veces no nos atrevemos con piezas que se salen en cierta manera de los límites; piezas que no encajan con el resto de nuestros muebles pero, ¿qué importa? Pensemos que ocurre en el mundo de la moda. En un look todo negro una chaqueta de colores puede romper la monotonía y darle el toque especial que necesitaba el modelo. Con el diseño y la decoración ocurre lo mismo: en un ambiente de estilo unitario, una pieza diferente no sobra, sino todo lo contrario, aporta un toque diferente, único y casi humorístico.

Dar un cambio de aires al salón puede ser mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Si buscamos una inversión corta en dinero y tiempo, la solución perfecta será apostar por un mueble diferente, un mueble que se convierta en el protagonista del espacio, un mueble que capte todas las miradas y que aporte un punto de humor a nuestro sobrio salón: un mueble que nos recuerde que la vida hay que tomársela con humor y con alegría, y que arriesgar y salirse de las normas, en el mundo del diseño, puede obtener resultados sorprendentes.

A continuación, cinco diseños diferentes que cumplirán la función para la que están concebidos con mucho estilo.