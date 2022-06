Consejos para comprar una casa vieja

El primer consejo es obvio, ¿cuál es el estado de conservación de la casa? ¿va a necesitar reforma? Y en tal caso, ¿qué tipo de reforma? A primera vista podemos hacernos una idea del estado de la casa, aunque es importante que no nos ceguemos por el encanto y hagamos una inspección en profundidad. También es importante confiar en nuestro instinto -si algo no nos parece que esté bien, investiguemos, porque es probable que no lo esté.

Es importante conocer bien los detalles de la casa, bien sea para desecharla, bien para comprarla. Si seguimos adelante, lo primero que debemos pensar es en el dinero que queremos invertir en ella, qué tipo de reforma queremos llevar a cabo y con qué profesionales queremos contar. La fotografía muestra una casa antigua que ha sido reformada. Se trataba de una casa vieja con mucho potencial, que tras una reforma en profundidad llevada a cabo por el estudio de arquitectura Jesaur Arquitectura & Urbanismo dio este resultado. Puedes ver su estado anterior, así como todo el proyecto pinchando aquí.