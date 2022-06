Diseña la escalera de tu casa como un verdadero profesional

A la hora de calcular el número de peldaños que va a tener la escalera y la altura de los mismos, podemos utilizar una altura de referencia de 18 cm para la contrahuella, que es una buena medida para los peldaños de una escalera de vivienda particular. Dado que ese es el primer cálculo que debemos realizar para determinar el número de peldaños, procederemos a dividir la altura que debemos salvar entre las dos plantas que va a conectar la escalera (contando ya con la altura real de los pisos terminados) y la dividiremos entre esos 0.18 m que va a tener, aproximadamente, cada escalón para determinar el número de ellos que necesitamos. Como probablemente la cuenta no salga exacta, es conveniente no superar esos 18 cm de contrahuella, por lo que es mejor redondear el número de peldaños al alza (de forma que la altura de cada uno nos quede menor de 18 cm).