Diseña un cuarto de baño para integrarlo en tu dormitorio

! Hazte con papel y lápiz y ponte manos a la obra ¡Si tienes los planos originales de la vivienda, lo mejor es que consigas papel para calcar (el clásico papel vegetal) y sobre dichos planos explores las diferentes alternativas de diseño para el cuarto de baño que se te ocurran, para poder así compararlas y elegir la que mejor encaja en tu dormitorio. Cuantas más ideas se te ocurran, mejor, pues será más fácil que logres dar con la opción que mejor se ajuste a tus necesidades; dedica, pues, todo el tiempo necesario a esta fase de diseño, pues es la labor más importante.

No te preocupes si los dibujos no parecen muy profesionales, puesto que nos servirán igualmente para pensar y decidir la mejor opción. Se trata de plasmar todas tus ideas en el papel, de aterrizarlas a la realidad, no de hacer unos dibujos de exposición !Igual descubres un talento que desconocías¡