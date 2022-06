Las paredes de tu apartamento, verdades tableros de ideas

La solución de crear una gran estantería para configurar los límites espaciales de una estancia no tiene por qué ir asociada a una pared. Podemos utilizar este recurso para crear un nuevo paramento vertical que haga de límite entre dos zonas que se sitúan dentro de un mismo espacio. En este caso, es recomendable que la estantería no tenga fondo, es decir, que pueda verse a través de ella, como ocurre en la propuesta de nuestros expertos, que vemos en la imagen. De este modo estamos incorporando un panel vertical que hace de límite pero no de frontera entre diferentes áreas de una estancia, poniendo orden, incorporando un nuevo espacio de almacenamiento y sin restar un ápice de luminosidad.