Cabinas de ducha: 7 cosas a tener en cuenta antes de instalarla

Lo cierto es que, más allá de cualquier recomendación que podamos hacerte, la mejor manera de saber si te convence o no una cabina de ducha para tu baño es que la pruebes antes de comprarla. Si tienes la oportunidad, no la desaproveches, comprueba cada una de las características que te ofrece el modelo elegido antes de llevártelo a casa y, si no estás plenamente convencido, sigue buscando. Aunque no está al nivel de la compra de una casa, la adquisición de una cabina de ducha supone una inversión importante dentro del cómputo global del hogar de modo que, como dice el refrán: “más vale prevenir que curar”. Las opciones son innumerables así que no te agobies, tómate tu tiempo y cuando te hayas decidido… ¡Disfrútala!