6 consejos para decorar tu casa con menos dinero

El Do It Yourself está en pleno auge. Se trata de lo que comentábamos al principio: de ponerse manos a la obra, remangarse la camisa y hacer las cosas por nosotros mismos. Una forma económica y original de tener una decoración y un mobiliario únicos en nuestra casa.

No hemos encontrado mejor y más atrevido ejemplo que este de Decomanitas. Sí, estás viendo bien. Se trata de una simple silla de madera que ahora sirve para hacer de este recibidor un espacio de diez en diseño. ¡Y por nada de precio!

La silla se ha pintado y barnizado en color blanco, y ¡se ha cortado en dos! Posteriormente se ha anclado a la pared y se ha usado una parte como mesita (para dejar las llaves, etc) y otra que puede servir para dejar el abrigo en el respaldo al entrar en casa, un fular, un bolso…

¡¡Una de las mejores ideas que te hemos mostrado en homify!!