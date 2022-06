5 planes para el fin de semana

​El saber no ocupa lugar y por eso no es una mala idea aprovechar nuestro tiempo libre para hacer todas esas actividades culturales que a lo largo de la semana no podemos hacer. Dar un paseo por el centro de la ciudad o visitar un museo son algunas de nuestras sugerencias. En las salas de los museos descubriremos que, como en la decoración de casa, hay un orden establecido para cada pieza, una iluminación que debe ser perfecta y concordar con lo que vemos en la sala. La imagen de la fotografía pertenece a la instalación museográfica para el centro de visitantes del Conjunto Arquitectónico de Baelo Claudio, en Tarifa, Cádiz, obra de nuestra experta María Fraile. Una ambiente oscuro, donde predomina el color gris, para resaltar así el blanco inmaculado de las esculturas que, con más de dos mil años de Antigüedad, nos recuerdan de dónde venimos.