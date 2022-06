Relojes de pared: otra manera de marcar el tiempo

¡El tiempo es todo un personaje! decía el Sombrero Loco en Alicia en el país de las maravillas. Pero, ¿qué es el tiempo exactamente? Todos tenemos la idea de lo que es, sin embargo, pocos pueden hacer una descripción con palabras. Ha pasado tiempo desde la primera palabra escrita en este texto hasta ahora mismo, sin embargo, podríamos decir que para cada uno ha pasado de diferente manera. Para los que están aburridos puede haber sido extremadamente largo; para los impacientes puede que también; para los tranquilos habrá pasado en su justa medida; para los que se están divirtiendo, sin duda, habrá sido demasiado corto. Es curiosa la percepción que cada uno tiene del tiempo.

Para medir el tiempo empleamos relojes y, al igual que con el tiempo, este objeto también es cuestión de cada uno. Algunos jamás podrían salir de casa sin uno, sintiéndose desnudos si no abrazan sus muñecas. Pero, ¿Qué muñeca? También esto es cuestión de gustos: la mayoría de los diestros lo llevan en la mano izquierda, basándose en una cuestión práctica. Si eres zurdo, sin embargo, puede que prefieras llevarlo en la muñeca derecha. Otros prefieren simplemente, vivir ajenos al mundo de los relojes y desproveer sus muñecas de objetos que de manera continua pueden recordarnos lo lento que pasa el tiempo o lo rápido. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros los necesitamos diariamente y no solo a la hora de levantarnos. Puede que pasemos horas despreocupados, pero en algún momento u otro nos asaltará la misma duda: ¿en qué hora vivimos? Es en este momento en el que si no llevamos un reloj de muñeca nos echaremos la mano en el bolsillo en busca de nuestro teléfono móvil. ¡Que no cunda el pánico! Siempre hay una respuesta a qué hora es, aunque tengamos que obtenerla de cualquier viandante.

En casa los relojes tienen otra función además de la de marcar la hora: la decoración. Sobre una pared desnuda, un reloj puede convertirse en una bella obra de arte, como cada uno de los relojes que hemos reunido en este libro de ideas.