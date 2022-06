Por estas razones y muchas más deberías vivir en un hogar de dos generaciones

¿Que te ha surgido un plan ineludible esta noche y no sabes con quién dejar a los pequeños de la casa? No lo dudes, la respuesta está en un hogar de dos generaciones en el que los abuelos podrán hacerse cargo de los niños cuando sea necesario y, al mismo tiempo, Los nietos e hijos puedan cuidar de los más mayores cuando estos no puedan valerse por sí mismos.

En una sociedad en la que se tiende cada vez más al individualismo, convivir en familia bajo el mismo techo parece la alternativa perfecta para no dejar de lado nuestras raíces y seguir manteniendo los valores en los que crecimos.