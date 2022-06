¡Diseños que despertarán el potencial de tu pequeño salón!

Un buen diseño de un salón puede aumentar tremendamente sus posibilidades, no hay barrera especial que se ponga de por medio cuando contamos con la combinación de mobiliario adecuda. Sabemos que la falta de espacio en una habitación, que decir cuando se trata de una sala de estar, puede suponer todo un quebradero de cabeza. Cuando los muebles no terminan de cuadrar y el resultado final resulta asfixiante, muchas veces nos darían ganas de tirar la toalla y, porqué no, todos los muebles por la ventana.

Sin embargo, la falta de espacio no tiene porqué ser un problema, si no una estupenda oportunidad de poner nuestras habilidades en juego y conseguir resultado espectaculares. Como es sabido, muchas veces el menos y es más, y en cuestiones decorativas un diseño sencillo y nada sobrecargado va a ser nuestro gran aliado.

Descubre los diseños que tenemos seleccionados para ti y sorprendete de lo maravilloso que puede resultar tener un salón pequeño. ¿Empezamos?