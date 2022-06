La magia de los estanques de jardín

No puede haber una lista de propuestas para estanques sin uno que no apueste por una de las plantas acuáticas más reconocidas: el nenúfar. Eso sí, recuerda que es una planta delicada, de difícil cuidado y que necesita mucho mimo y dedicación. Ahora, si estás dispuesto, este es el resultado que vas a obtener: un estanque de auténtico capricho. Puedes combinarla con otro tipo de plantas acuáticas como los juncos. No olvides poner cerca unas sillas o tumbonas para deleitarte cada día con esta imagen.