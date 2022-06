Salones: ideas de diseño y decoración

Aunque no pensemos en el almacenamiento como una prioridad en el salón, no está muy lejos de serlo. ¿Dónde ponemos entonces nuestra maravillosa enciclopedia jamás consultada, ese bonito jarrón comprado en nuestro último viaje, el candelabro heredado de la abuela? Y bueno, también ocultar otros objetos como la manta, la vajilla para las ocasiones especiales, las páginas amarillas y toda la colección de películas que regalaban con el periódico el año pasado. Y después de esto, ¿quién no necesita una estantería o un mueble bajo como el de la imagen?

Será muy importante que estas piezas cuenten con espacios expositores, donde poder lucir nuestras piezas de coleccionista, y cajones donde poder guardar las cosas que no hacen falta ser vistas. En cuanto al estilo y al material, ¿cómo es el del resto de nuestro salón? Ahí es donde tendremos que inspirarnos.