Decoración en rojo: pasión para el hogar

En decoración, los colores dicen mucho de nosotros y de cómo vemos nuestro hogar. Cada tono tiene un significado diferente y transmite un estado de ánimo diverso. En homify nos hemos levantado hoy, tal y como diría la cantante Marisol, con el corazón contento y por eso queremos hablar del color por excelencia del amor y la pasión: el rojo.

Lo hemos dicho muchas veces: en decoración todo es posible, solo es cuestión de arriesgarse. Esto es precisamente lo que ocurre con el rojo: a la mayoría nos gusta el color, pero no todos nos atrevemos a dejar que el rojo sea el protagonista de la decoración. Se trata de un color muy intenso y embriagador, que si no usamos correctamente puede crear ambientes demasiado cargados. Sin embargo, es hora de darle una oportunidad al color más sensual de la paleta. El rojo no solo es pasión, también es energía, fuerza y elegancia y estas tres características pueden ser muy positivas para nuestro hogar. Veamos cómo usar el rojo en la decoración de nuestra casa.