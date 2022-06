Accesorios de cocina: ¡que la fiesta no pare!

Existen cosas en la vida que resultan paradójicas, sobre todo en la infancia. Por la noche ningún niño se mete en la cama antes del segundo chillido de un padre cabreado: ¡dientes y a la cama! Sin embargo, ¿quién se quiere levantar por la mañana? Es entonces cuando piensas, ¿por qué no me acosté más temprano? Con lo a gusto que se está aquí dentro. Y a pesar de esto, al día siguiente repetimos la misma historia. Lo mismo ocurre con sentarse a comer. No necesariamente siendo niños, ¿a quién de vosotros le hacen falta un par de gritos e incluso amenazas para sentarse? El primero avisa: ¡a comer! o ¡la comida ya está en la mesa! El segundo toma un cariz distinto: ¡si no estáis aquí en un minuto el plato se lo pondré al perro! Da igual que ni siquiera tengas uno, pero en ese momento y ante la gravedad de la situación corres por el pasillo como si tu vida dependiera de ello. Los demás ya han empezado y te arrepientes de no haber llegado el primero, siempre y cuando la comida que toque ese día no sea algún experimento raro. Este taburete puede solucionar este último conflicto diario: ahora no hará falta que la comida esté en la mesa, ni siquiera preparada. Ahora correremos por escoger el mejor sitio: ¡el taburete en forma de macaron!

Si estás interesado en el tema de las cocinas y buscas más ideas sobre este espacio en concreto, aquí puedes encontrar las mejores. ¡échale un vistazo!