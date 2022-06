Rompe con las normas del salón

La privacidad es un valor al alza en los hogares pero las cortinas no son las únicas que pueden actuar como garante de este requisito para la tranquilidad del hogar. En países como Dinamarca, por ejemplo, no es extraño encontrar grandes ventanales que prescinden de los textiles para preservar la intimidad de modo qué ¿por qué no explorar otras alternativas? Ventanas de espejo, cristales ahumados, contraventanas o, sencillamente, persianas pueden ayudarte a crear un salón íntimo y personal sin tener que recurrir a las cortinas. No obstante, si el espíritu nórdico no es lo tuyo, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cortinas en nuestro libro de ideas: 8 cortinas para una casa ¡fascinante!