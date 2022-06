Ideas para baños muy pequeños

A veces, el tamaño condiciona pero no limita. Sucede en muchos ejemplos de cuartos de baño. Sus reducidas dimensiones hacen que la labor de adaptarse y sacarles el máximo partido sea aún mucho más desafiante. Y es que un baño pequeño no tiene por qué quedarse en un cuartucho descuidado y abandonado. Si tu baño no es tan grande como te gustaría, no te preocupes, puedes sacarle mucho más partido siguiendo unas cuantas ideas que te proponemos en homify. Superinteresantes. No te las pierdas.