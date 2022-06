Diseños de balcón: 7 cosas que debes saber

El trabajo de crear un balcón no puede desarrollarse únicamente con el consentimiento del propietario del inmueble sino que requiere de una autorización legal. Hay que recordar que se trata de una modificación compleja en la fachada exterior, por lo que necesitamos saber si esto no da lugar a un cambio de la licencia de construcción. Cabe destacar que existen ciertas ciudades que no permiten ninguna modificación de las fachadas de los edificios del centro con el fin de preservar el estilo clásico, como ocurre con la imagen que vemos que pone de relieve los balcones ya presentes en las antiguas ciudades. A menudo, las ciudades cuentan con normativa específica en forma de ordenanzas municipales que regula este tipo de obras.