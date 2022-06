7 cosas a tener en cuenta antes de hacer cambios en el baño

Tal vez te parezca una obviedad pero antes de dar el pistoletazo de salida a un proyecto de reforma en tu baño debes pensar bien qué es lo que vas a hacer. En ocasiones tendemos a buscar la ampliación del espacio por encima de la satisfacción de nuestras necesidades y, corregir los errores de una reforma después de haberla puesto en marcha te resultará más costoso que pensarla con calma.

No pienses únicamente en ganar metros a tu baño con la instalación de una ducha o tener más espacio para el almacenamiento si no es necesario. Plantéate realmente qué necesitas y, una vez estudiadas con detenimiento cuáles son tus condiciones, redacta tu proyecto. No es la primera vez que nos referimos a la máxima de ‘menos es más’ en decoración. Un conjunto apropiado de mobiliario, unos sanitarios prácticos y funcionales o una bañera o ducha con las dimensiones apropiadas pueden reducir los costes de tu remodelación sin renunciar a