Papel pintado para las paredes ¡claro que sí! – 7 ideas sensacionales

Los papeles se han utilizado en decoración desde hace mucho tiempo por su capacidad para transformar la estética de una estancia con solo incorporar un nuevo revestimiento en sus paredes, de forma muy sencilla y barata, pues no necesita de mano de obra especializada.

El tipo de estampados han ido cambiando a lo largo de los años y un repaso histórico a los papeles utilizados para decorar las paredes de las casas supone un fiel reflejo de cómo han ido cambiando las modas en lo que respecta al diseño de interiores. Así, podemos ir viendo una sucesión de patrones que van de los más clásicos a los más pop, de estampados florares a otros dominados por las figuras geométicas, etc. Lo mismo puede decirse de la paleta de colores utilizados, que también van muy estrechamente relacionados con las tendencias que se van sucediendo en el mundo de la moda y en otros ámbitos del diseño. Tanto es así que ha habido unos años en los que la moda de empapelar paredes llegó casi a desaparecer y la gente optó por quitar los antiguos papeles que cubrían sus paredes, con un claro aire viejuno o una estética ochentera y apostar por paredes planas pintadas en color liso. Por suerte, el uso del papel para decorar las paredes de una vivienda no desapareció por completo sino que quedó aparcado para volver con fuerza avalado por nuevas técnicas, capaces de lograr efectos espectaculares. Surgen así nuevas aplicaciones para las paredes que van más allá del papel, que permanece, pero cada vez es más sofisticado. Así encontramos vinilos, novedosos textiles, fotografías, etc. además de los ya conocidos papeles pintados. Os mostramos algunas de las últimas tendencias.