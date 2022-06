Puntos a revisar en la entrega de un piso nuevo

Abre todas las griferías de la vivienda y comprueba que no haya filtraciones. Revisa todos los sifones (con las griferías abiertas aún), que estén secos y no caiga ni una sola gota de agua. Prueba las llaves de corte de agua (con las griferías abiertas todavía) y confirma que cortan el agua del recinto que se está probando. Constata que al abrir y cerrar las griferías éstas no estén apretadas. Chequear que la grifería no tenga goteras y acciona varias veces las válvulas de la cisterna del cuarto de baño verificando que evacúe el agua normalmente y no existan filtraciones en la base del depósito.