Una casa a la que no le falta de nada

Puede que esta fachada no te evoque demasiado, como decíamos antes. Puede que pienses que te vas a adentrar en una casa cualquiera, con una decoración sencilla… Pero nada que ver. Que no veas majestuosidad en esta fachada no quiere decir que lo que nos vayamos a encontrar en el interior no sea genial.

La fachada cuenta con una entrada peatonal a la que se accede subiendo unas cuantas escaleras, y una entrada de paso para vehículos, con un garaje que se encuentra dentro de la misma vivienda. Además, los materiales predominantes son el ladrillo y la madera, combinado con el hierro negro que se utiliza como valla.