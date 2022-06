Techos de espectáculo

Puede que el nombre no nos diga mucho. Puede sonarnos demasiado técnico o incluso demasiado normal, ¿no todos los forjados son de hormigón? No todos, pero sí la gran mayoría. Y a pesar de su posible normalidad, ¿quién está acostumbrado a verlos de esta manera? Quizá no sea su material o su forma, o quizá lo sea todo. El forjado parece visto y este el punto clave: no estamos acostumbrados a verlos, normalmente falsos techos nos los ocultan. De geometría agresiva, de aspecto másico, con un ritmo muy marcado y mostrándose sincero, este forjado aporta calidad a un espacio, que sin él no sería lo mismo.