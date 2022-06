Ideas para la cocina

La cocina tiene unas características especiales que la diferencian de la mayoría de las estancias de la casa, por lo que a la hora de elegir un revestimiento para la pared no podemos olvidar que estamos en una habitación que sufre cambios bruscos de temperatura, se acumula mucho vapor y se utilizan muchos productos químicos que no son aptos para todos los materiales. Las opciones son múltiples pero una de las más utilizadas es el azulejo. Se trata de un clásico, pero esto no significa que no sea moderno. Hoy en día la cantidad de modelos que podemos encontrar en el mercado nos ofrece muy variados estilos. Solo tenemos que elegir el nuestro.

Otro punto importante es el color. Es una cuestión estética, pero también funcional, ya que si nuestra cocina es pequeña o poco luminosa y elegimos colores muy potentes podemos reforzar sus puntos negativos. En estos casos lo ideal es decantarse por colores claros que darán más luminosidad a la habitación.

