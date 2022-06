Cómo darle vida a tu cocina alquilada

Aunque uno no sea un experto gastronómico, pasamos muchos minutos, incluso horas, en la cocina. Y quizás no sea totalmente de nuestro agrado: por ahí los colores no terminan de convencer, algunos muebles nos parecen desactualizados y vemos que hay espacios sin aprovechar.

Pero si el apartamento o la casa es alquilada, poco podemos hacer. Además, tampoco nos pondremos a realizar grandes inversiones si al cabo de un tiempo cercano tendremos que mudarnos.

Pues hay soluciones, y que no requieren de gastos abultados. Y que darán una vida renovada a cualquier cocina.