Grandes materiales que protegerán tu cocina al máximo

La cocina es un espacio de la casa lleno de pequeños placeres para los sentidos, no solo para el olfato sino también para el gusto. Sin embargo, es también un lugar en el que la limpieza ha de ser una constante, tarea que no siempre resulta sencilla de mantener puesto que, la cantidad y tipo de actividades que se realizan en esta parte de la casa, pueden hacer que haya salpicaduras de aceite inesperadas, trocitos de comida por aquí y por allá, y hasta muy posiblemente se pueda derramar un poco de agua o zumo de algo.

Todo este abanico de posibilidades de pequeños 'contratiempos' son el resultado de la creación de elaboradas recetas que, en el transcurso de su puesta a punto, convierten la cocina en un auténtico campo de batalla y, en ocasiones, las manchas producidas no resultan fáciles ni rápidas de limpiar. Para que no pierdas los nervios en esos momentos en los que algo vuela de repente y has de pensar en las mil maneras que tendrás que probar para poder quitar la mancha, hemos seleccionado para ti una lista de materiales perfectos para repeler todo tipo de manchas. Un repaso por los ases que puedes guardar bajo tu manga y que te sorprenderán con que facilidad logras que tu cocina esté tan pulcra que parezca brillar.