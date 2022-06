​Haz cambios en tu cocina de forma barata y bonita

Las cocinas son un espacio para el trabajo y el almacenamiento, pero eso no significa que no pasemos allí buenos ratos y desde luego, eso no impide que puedan ser atractivas. Sin embargo, ese constante trajín de cocinar, limpiar, guardar y el resto de tareas que vamos haciendo en la cocina, provoca el desgaste de sus elementos, y en ocasiones su rotura o desperfectos.

No hay problema. Siempre hay que ver el vaso medio lleno. Si algo se estropea, no es un drama ni hay que ir inmediatamente a buscar una solución idéntica en el mercado. Tal vez sea la ocasión de aplicarle un poco de imaginación, recuperar viejos muebles o hacer tus pinitos en el bricolaje. En definitiva, renovar el aspecto de tu cocina y al mismo tiempo hacerla única y personal.