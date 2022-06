10 diseños de duchas para 10 baños diferentes

Aquello de ducharse en pareja para ahorrar agua era una proposición pícara, pero no tan descabellada como puedas pensar. Es más, algunos diseños han materializado este concepto al instalar dobles cabezales, como ocurre en el de la imagen. Eso sí, aquí juntos pero no revueltos. El tamaño de la ducha es lo suficientemente grande como para invadir la intimidad, más aún si cabe, de nuestro compañero de agua. Para no romper la coherencia del estilo, se ha utilizado el mismo revestimiento del resto del espacio, y una grifería que combina el acero con detalles en cristal. Está claro, el glamur también ha tocado la puerta de los cuartos de baño.