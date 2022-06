Un miniloft o cómo vivir en pocos metros cuadrados

Hemos introducido la escalera, e incluso a la gran pieza compacta en forma de altillo, pero sin embargo no hemos hablado aún del paisaje. Cuando hablamos de un espacio interior resulta raro emplear esta palabra, sobre todo cuando no tenemos espacios de grandes dimensiones. A pesar de esto, el paisaje interior existe y el de esta vivienda es diferente. Volvemos a hablar de la escalera, pero esta vez desde un punto de vista distinto, no desde su función, sino desde su concepción: la escalera se construye como un elemento que da forma a un paisaje nuevo:, que estratégicamente lo jerarquiza. La escalera se construye como si de una montaña se tratara.