¿Cómo guardamos el vino en casa?

Aunque un vino almacenado en buenas condiciones puede durar mucho años, lo cierto es que se trata de un producto perecedero, que puede variar con el tiempo y las condiciones, llegando incluso a echarse a perder. Para evitarlo, un almacenamiento adecuado es fundamental, sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los vinos son iguales ni todos mejoran con los años. Los vinos jóvenes no solo hacen referencia a que fueron producidos poco tiempo antes, también a la duración del mismo: nacen y mueren jóvenes. Lo mejor es mirar bien la etiqueta donde nos recomendará el tiempo de consumo adecuado. Para estos vinos jóvenes, que vamos a consumir de inmediato, no es tan importante contar con un mueble de almacenamiento específico. De ahí que muchos muebles de cocina cuenten con un cajón para las botellas, como ocurre en el ejemplo de la foto. Este tipo de cajones son ideales para guardar las botellas que queremos tener más a mano, bien sea el aceite o el vinagre, bien el vino que usamos para cocinar o que estamos bebiendo en el momento.

Pero a excepción de estos casos, la cocina no es el sitio ideal para almacenar vino: suele ser el lugar más cálido de la casa y también el que está sujeto a más cambios de temperatura. Además hay muchos olores, tanto de comida como de productos de limpieza que no harán más que perjudicar la calidad de nuestro vino.