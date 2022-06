¡Ideas para modernizar tu vida y tu dormitorio!

En este dormitorio con dos camas individuales, el papel pintado se convierte inevitablemente en el centro de atención. No sólo por sus formas, también por los colores utilizados. Y es que no suele ser para nada típico arriesgarse con un papel pintado en fondo negro combinado con azul turquesa y naranja. Aunque ya ves que si tienes suficiente luz en casa y lo combinas con una ropa de cama y con el resto de paredes en blanco, vas a lograr la amplitud que se pierde introduciendo el color negro. Este es el perfecto ejemplo de que con un simple trozo de papel pintado puedes conseguir un look completamente modernista y original en tu dormitorio.